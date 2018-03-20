Опубликовано видео, как НЛО гоняется за реактивным лайнером
20 марта 2018, 18:26 [ «Аргументы Недели» ]
В США очевидцы запечатлели погоню неизвестного летающего объекта за реактивным лайнером. Уфологи утверждают, что видео может стать самым большим свидетельством того, что инопланетяне существуют.
Видео было снято в 7 часов утра в небольшом штате Нью-Гэмпшир в регионе Новая Англия на северо-востоке США. Впервые видео появилось на канале YouTube под названием «thirdphaseofmoon». На записи отчетливо видно, как НЛО следует за реактивным лайнером и не отстает от него.
Ранее на территории Новой Зеландии парочке влюбленных удалось вместо красивого рассвета солнца снять на видео переливающийся разными красками НЛО.
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