На Луне рассмотрели черный прямоугольник, отбрасывающий тень

На недавних снимках лунной поверхности уфологи заметили нечто странное. Согласно последней информации, резонансные фотографии на Землю прислала китайская автоматическая станция "Чанъэ-3".

Уточняется, что на некоторых кадрах можно увидеть таинственный объект черного цвета, имеющий форму прямоугольника. Предполагается, что неизвестный предмет во время съемки располагался примерно в 400 метрах от ровера, передает портал Anonsens.

Один из уфологов сначала решил что на фото заметен пропущенный пиксель, однако потом изучил остальные кадры и понял, что данный предмет действительно находится на Луне. Интересно, что объект обладает идеальными пропорциями, а на поверхности небесного тела можно рассмотреть тень от него. Некоторые "охотники за пришельцами" убеждены – это вход на секретную базу инопланетян.