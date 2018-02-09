Охотники на НЛО «вычислили» несколько мест обитания инопланетян

Если инопланетяне существуют, то где они живут? Любители уфологии неоднократно пытались ответить на этот непростой вопрос. Самые любопытные версии, выдвинутые охотниками на НЛО, - в материале «Аргументов недели».

Неуловимая планета Глория

На этой неделе в СМИ была обнародована гипотеза, согласно которой пришельцы могут обитать на расположенной за Солнцем планете Глория. В соответствующих публикациях говорится о том, что данное небесное тело в 1672 году наблюдал Джованни Кассини, итальянский и французский астроном и инженер. Через некоторое время планета исчезла из поля зрения ученого.

Уфологи уверены, что таинственная Глория, которую не могут обнаружить современные астрономы, является двойником Земли и военной базой гуманоидов. По мнению исследователей-энтузиастов, представители инопланетных цивилизацией могут использовать небесное тело как плацдарм для нападения на человечество.

Привет лунатикам!

Официальная научая точка зрения гласит о том, что Луна является безжизненным спутником Земли, однако многие охотники на НЛО с этим категорически не согласны. Среди них бывший пилот Центрального разведывательного управления США Джон Лер.

Выйдя в отставку, Лер сообщил общественности, что Луна на самом деле обитаема, пишет сайт golplan.ru. По словам мужчины, данный космический объект был создан инопланетянами около 40 млн лет назад. На спутнике, согласно расчетам экс-пилота, постоянно проживают около 250 млн пришельцев. Увидеть лунатиков нельзя, потому что они прячутся в недрах небесного тела.

Никаких доказательств в пользу своей версии бывший сотрудник ЦРУ предъявлять не стал. Более того, Лер признался, что этих свидетельств у него нет. По словам мужчины, если бы он располагал какими-либо материалами, подтверждающими догадки конспирологов, то уже давно был ликвидирован американскими спецслужбами.

Инопланетяне среди нас?

Бывший министр обороны Канады Пол Хеллиер считает, что искать пришельцев на других планетах нет смысла, так как они обитают на Земле. Хеллиер уверяет, что «летающие тарелки» стали регулярно посещать планету после появления у США и Советского Союза ядерного оружия.

В настоящее время среди людей живет несколько типов гуманоидов, уверен экс-военный. По его словам, часть пришельцев отличается высоким ростом, их легко спутать с жителями Скандинавского полуострова. Другой тип инопланетян – те самые серые коротышки с гигантскими глазами, которых можно увидеть в голливудских фантастических фильмах.

В заключение отметим, что гипотеза о существовании внеземной жизни может получить свое подтверждение уже в обозримом будущем. За последнее время астрономы открыли большое количество потенциально обитаемых планет, находящихся за пределами Солнечной системы. При этом в «сенсационных» заявлениях уфологов экзопланеты пока почему-то не фигурируют.