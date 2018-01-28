Уфологи разглядели на видео NASA парящий над поверхностью Земли город

Уфологи в результате изучения видеотрансляции NASA сообщили, что возле Земли в космосе есть летающий город, площадь которого составляет несколько сотен квадратных километров.

По мнению уфологов, специалисты NASA засекретили информацию о летающем городе. Но обнародовать кадры зависшего над Землей населенного пункта экспертам в сфере изучения внеземной жизни все же удалось. Небесный объект появляется в момент активации особенного телепорта, сообщает OAnews.

В комментариях к ролику мнения пользователей разошлись. Многие считают, что летающий город свидетельствует о прибытии инопланетян на Землю, а другие уверены, что зафиксированный на видео объект — всего лишь отблеск Солнца в облаках.

Ранее уфологи Скотт Уоринг и Родни Клэфф объявили о слежке за жителями США, пришельцы собирают информацию о местности и автодорогах страны.