Уфологи: инопланетян интересуют лесные массивы США

В руки американских уфологов попала подозрительная видеозапись, на кадрах из которой можно увидеть неопознанный летающий объект, нависающий над лесом и магистралью. И началось! НЛО добралось до подмосковной Ивантеевки

Уфологи Скотт Уоринг и Родни Клэфф объявили о слежке за жителями США, пришельцы тем самым собирают информацию о местности и автодорогах страны. При этом Скотт отметил, что "пересматривая его в пятнадцатый раз, я подумал, что оно даже более подлинное, чем те ролики со мной, которые записывали мои родители, когда я был маленький", цитирует его Planet Today.

Некоторые посчитали, что этот видеоролик был создан с помощью обычного видеомонтажа. Уорринг призвал пользователей не верить им, так как те могут оказаться инопланетными агентами.

Ранее сообщалось, что итальянский писатель Роберто Пинотти в своей новой книге не только рассказал о многих шокирующих событиях, которые в прессе никогда не освещались, но и иллюстрировал издание фотографиями гуманоидов.