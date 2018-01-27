Конспирологи: Нибиру уже близко и скоро станет видна

По мнению специалистов, у человечества большие проблемы: они прогнозируют приближение Планеты Х к Земле на минимальное расстояние уже через 3 года. Таинственную планету скоро можно будет увидеть. Ученые нашли доказательства существования Нибиру на страницах Ветхого Завета

Ученые сообщают, что Нибиру будет беспощадной: она уничтожит все живое на Земле за одну минуту.

Исследователи заявляют, что в настоящее время Нибиру уже показалась в ближнем космосе. Предполагается, что эта планета появится на горизонте до конца 2018 года, сообщает u-f.ru.

NASA и правительства держат это в строгом секрете, чтобы не допустить массового бунта. Представители мировой элиты, считают конспирологи, строят подземные бункеры, но удастся ли им избежать катастрофы, никто не знает.