Конспирологи: Нибиру уже близко и скоро станет видна
27 января 2018, 17:09 [ «Аргументы Недели» ]
По мнению специалистов, у человечества большие проблемы: они прогнозируют приближение Планеты Х к Земле на минимальное расстояние уже через 3 года. Таинственную планету скоро можно будет увидеть.
Ученые сообщают, что Нибиру будет беспощадной: она уничтожит все живое на Земле за одну минуту.
Исследователи заявляют, что в настоящее время Нибиру уже показалась в ближнем космосе. Предполагается, что эта планета появится на горизонте до конца 2018 года, сообщает u-f.ru.
NASA и правительства держат это в строгом секрете, чтобы не допустить массового бунта. Представители мировой элиты, считают конспирологи, строят подземные бункеры, но удастся ли им избежать катастрофы, никто не знает.