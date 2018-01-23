Россияне заявили о готовности воевать с инопланетянами

Жители Российской Федерации готовы к отражению возможного вторжения инопланетян. Об этом свидетельствуют результаты онлайн-опроса, прошедшего на сайте «Аргументы недели».

В опросе приняли участие более 2 600 человек. Большинство из них – 66% - заявило, что намерено сражаться с пришельцами всеми возможными способами. 17% респондентов признались в том, что в случае нападения гуманоидов постараются спрятаться понадежнее. По мнению еще 17%, бороться с более развитой цивилизацией бесполезно, поэтому лучше сдаться на милость победителю.

Информацию о скорой атаке инопланетян на Землю регулярно публикуют в интернете уфологи. Не так давно они сообщили, что к планете якобы приближаются три огромных НЛО.