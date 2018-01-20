Специалисты считают, что космические микробы могут уничтожить население Земли

Ученые из Американского астрономического сообщества на одном из своих заседаний подняли важную тему, которая касается внеземной жизни. Внеземные микробы были первыми формами жизни на планете и они могут скоро нас уничтожить. Внеземные организмы могут быть обнаружены на внешней поверхности МКС

Например, если космонавты все-таки высадятся на Марсе и вернутся обратно, то обязательно привезут с собой "гостей", то есть микробов. Неизвестные микроорганизмы могут быть смертельно опасными для людей. На Марсе живой мир до сих пор не изучен даже на 10%, сообщает "Владтайм".

Представители сообщества астрономов также дополнили, что все заболевания начинаются на низшем уровне структурной системы ДНК человека, и поэтому инородный объект сможет с легкостью заразить миллионы людей и животных.