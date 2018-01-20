Уфологом опубликовано видео стартующего из кратера Луны НЛО

В Сети появилось доказательство присутствия крупного НЛО на Луне. Инопланетный космолёт достаточно быстро взлетал со спутника Земли, это удалось зафиксировать уфологу с помощью телескопа.

"Охотник за НЛО" наблюдал за левой половиной небесного тела и сеанс исследований оказался очень даже информативным. В какой-то момент кадр начинает бить дрожь – создается ощущение, как будто бы это трясется поверхность Луны. Затем зритель может увидеть, как летающая тарелка покидает один из кратеров небесного тела и устремляется по своим делам. Его форма напоминает привычную для землян ракету, сообщает "Владтайм".

Никакой информации об авторе видео или его местонахождении нет.







