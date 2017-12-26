Уфологи полагают, что Иисус Христос прибыл на Землю с другой планеты

Уфологи преподнесли "подарок" людям, которые празднуют Рождество 25 декабря, и выдвинули шокирующую теорию. По мнению некоторых экспертов, Иисус Христос являлся представителем внеземной цивилизации.

Специалисты даже привели "доказательство", которое многим показалось весьма сомнительным – якобы Вифлеемская звезда представляет собой корабль пришельцев, поскольку ни одно небесное тело не может перемещаться по небу так быстро, передает портал Anonsens.

По словам уфологов, вся история жизни Иисуса Христа тесно переплетена с инопланетянами. Подтверждением своей теории ученые называют наличие древних манускриптов, найденных на территории Египта. Якобы в них содержится правдивая информация о влиянии пришельцев на земную жизнь.