Уфолог рассмотрел робота пришельцев на Луне

Уфологу из Шотландии Джорджу Грэхэму удалось снова обнаружить на Луне загадочный объект, который упустили представители NASA. По словам эксперта, впервые ему удалось отследить настоящего инопланетного робота. На снимках Луны обнаружили шестигранную пирамиду

По мнению исследователя, медленно двигающийся объект по поверхности Луны похож на робота, присланного на Луну для проведения наблюдений. Отправили аппарат на спутник, по словам эксперта, представители инопланетных рас, передает "ВладТайм". Он не исключает, что высокотехнологичный аппарат пришельцев ведет наблюдение также за нашей планетой и МКС.

Ранее собщалось, что любители непознанного составили рейтинг самых таинственных происшествий 2017 года. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале Beyond Science.