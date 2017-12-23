Опубликовано видео самых загадочных происшествий 2017 года

Любители непознанного составили рейтинг самых таинственных происшествий 2017 года. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале Beyond Science. В список попали появление в Европе рутения-106, НЛО и странный звук, который слышали люди по всему миру.

Проделки NASA

Уходящий год предоставил конспирологам немало поводов для обвинений в адрес NASA, которое, по их мнению, скрывает от общественности информацию о существовании инопланетян. Один из таких инцидентов связан с Международной космической станцией. Уфологи утверждают, что американское агентство изменило угол камер, установленных на МКС, после того, как внимательные зрители рассмотрели на передаваемых кадрах неопознанные летающие объекты. Ухищрения NASA – на пятом месте рейтинга.









Азиатский рутений

Четвертое место в ТОП-5 – загрязнение Европы радиоактивным изотопом рутений-106. Его следы были обнаружены в Германии, Австрии, Франции, Италии и Швейцарии. Исследователи-энтузиасты предполагают, что источником заражения стала вовсе не Россия, о чем заявили многие эксперты, а некие азиатские государства, которые провели секретные ядерные испытания.









Телепортация НЛО

На третьей точке расположился инцидент с телепортировавшимся НЛО. Данный объект недалеко от Мексики видели американские моряки, говорится в ролике. Утверждается, что НЛО материализовался на глазах у военных «из воздуха», после чего стремительно пролетел в портал и исчез из поля зрения.

Корабль пришельцев или секретный самолет?

Следом в рейтинге идет еще один странный объект, который может иметь инопланетное происхождение. Он был замечен в октябре над границей штатов Калифорния и Орегон, став предметом бурной дискуссии между сторонниками различных конспирологических теорий. Согласно одной версии, зафиксированный НЛО – это корабль пришельцев, согласно другой – секретный американский самолет, изготовленный в Пентагоне на базе технологий, полученных от инопланетян.









Откуда звук?

Самым загадочным явлением уходящего года авторы видео признали необъяснимо громкий и странный звук, который 20 ноября услышали жители более чем шестидесяти стран. Источник его происхождения представители официальной науки выяснить не смогли.