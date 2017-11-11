Китайские ученые готовятся вступить в контакт с инопланетными цивилизациями
11 ноября 2017, 09:53 [ «Аргументы Недели» ]
Китайские ученые убеждены, что им первым удастся вступить в контакт с представителями инопланетных цивилизаций.
Эксперты полагают, что это станет возможным благодаря самому крупному радиотелескопу в мире, который способен улавливать сигналы, приходящие из дальних областей космоса. В Китае заявили, что страна намерена потратить миллиарды на космические исследования и научные разработки.
Как уточняет портал Dni24.com, в КНР уже создали 500-метровый сферический радиотелескоп FAST. Данное устройство, по словам ведущего исследователя Китая по поиску инопланетной жизни Лю Цзысина, является чем-то из сферы "научной фантастики".
Еще одним планом страны, который сейчас проходит стадию обсуждений, является строительство радиообсерватории на темной стороне Луны.