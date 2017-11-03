Ученый назвал возможный срок установления контакта с инопланетянами

Люди установят контакт с представителями внеземных цивилизаций в течение ближайших 10-20 лет. Такое заявление сделал Дуглас Вакоч, глава организации METI, которая отправляет радиосигналы в дальний космос.

В интервью изданию Futurism Вакоч отметил: его уверенность в том, что инопланетяне скоро выйдут на связь, основывается на достижениях технического прогресса. В 1960-х годах, когда подобные поиски только начинались, специалисты использовали только один тип сигнала, сейчас же спектр насчитывает миллиарды разных частот.

Ранее «Аргументы недели» писали, что уфологи рассмотрели на спутнике Юпитера Европе объект, похожий на корабль пришельцев.