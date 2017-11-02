Знаменитый виртуальный уфолог под ником Streetcap1 сделал удивительное заявление.

По словам специалиста, на снимках лунной программы "Аполлон-15" можно рассмотреть неопознанный летающий объект. Уфолог подчеркнул, что нечто таинственное он увидел на фотографии под номером AS15-M-1510, которую астронавты сделали еще в 1971 году.

Как отмечает Planet today, НЛО имеют весьма странную форму и абсолютно белый цвет. Над аппаратами можно также заметить непонятную полупрозрачную пленку, о предназначении которой никто пока ничего не знает.