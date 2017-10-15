Российскому уфологу привиделось НЛО на снимке амазонских лесов

Российский уфолог Валентин Дегтярев разглядел НЛО на фотографии расположенных в Южной Америке амазонских тропических лесов.

Исследователь-энтузиаст выдвинул предположение, что на снимке Google Earth, который он изучил, запечатлен корабль инопланетян. Согласно версии Дегтярева, объект приземлился в лесах Амазонки из-за поломки, после этого пришельцы покинули борт корабля, пишет «Южный Федеральный».

Ранее Валентин Дегтярев рассмотрел на фотографии Марса звездолет длиной более 18 километров. Уфолог настаивает, что данный объект является летательным средством, совершившим посадку на поверхность Красной планеты.