Уфологи заявили об обнаружении на спутнике Юпитера НЛО в форме сигары
10 октября 2017, 12:11 [ «Аргументы Недели» ]
Любители уфологии заявили о том, что им удалось обнаружить сигарообразный НЛО на спутнике Юпитера Ио.
Соответствующую информацию опубликовало издание ToDay News Ufa. В заметке, появившейся на сайте, говорится о том, что уфологи разглядели корабль инопланетян на снимке Ио, который сделал аппарат Galileo. Астрономы полагают, что Galileo запечатлел часть горы, расположенной на небесном теле. Исследователи-энтузиасты придерживаются другого мнения. Согласно их точке зрения, на снимке изображен звездолет в форме сигары.
Ранее «Аргументы недели» писали, что уфологи разглядели черный корабль инопланетян на поверхности Луны.