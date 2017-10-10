Уфологи заявили об обнаружении на спутнике Юпитера НЛО в форме сигары

Любители уфологии заявили о том, что им удалось обнаружить сигарообразный НЛО на спутнике Юпитера Ио.

Соответствующую информацию опубликовало издание ToDay News Ufa. В заметке, появившейся на сайте, говорится о том, что уфологи разглядели корабль инопланетян на снимке Ио, который сделал аппарат Galileo. Астрономы полагают, что Galileo запечатлел часть горы, расположенной на небесном теле. Исследователи-энтузиасты придерживаются другого мнения. Согласно их точке зрения, на снимке изображен звездолет в форме сигары.

Ранее «Аргументы недели» писали, что уфологи разглядели черный корабль инопланетян на поверхности Луны.