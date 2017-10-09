В интернете появилось видео, в котором рассказывается об НЛО, который уфологи разглядели на снимках лунной поверхности.

Ролик разместил виртуальный исследователь–энтузиаст, известный на YouTube под ником streetcap1. По версии уфолога, на опубликованных им кадрах якобы изображен инопланетный космический корабль черного цвета. Streetcap1, уверенный в существовании инопланетян, полагает, что американские чиновники и военные уже давно установили контакт с пришельцами, однако скрывают это от общественности.

Ранее «Аргументы недели» писали, что охотники на НЛО рассказали о получении сигналов от пришельцев, находящихся на спутнике Земли.