Уфологи рассказали о получении сигналов от пришельцев на Луне

Любители уфологии выложили в интернет видео, в котором рассказывается о сигналах, которые якобы посылают людям находящиеся на Луне инопланетяне.

Ролик доступен на YouTube. На опубликованных кадрах можно увидеть зажигающиеся и гаснущие огни зеленого цвета. Многие пользователи, прокомментировавшие видео, отнеслись к нему скептически. Эти люди обвинили авторов ролика в монтаже с целью привлечь внимание аудитории.

Ранее «Аргументы недели» писали о том, что уфологи разглядели на фотографиях обратной стороны спутника Земли обломки инопланетного корабля. Данные снимки были сделаны космическим аппаратом «Аполлон-11».