В Антарктиде обнаружили объект, напоминающий корабль пришельцев
3 октября 2017, 12:27 [ «Аргументы Недели» ]
//Непознанное 13+
3 октября 2017, 12:27 [ «Аргументы Недели» ]
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//Наука
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