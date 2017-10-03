В Антарктиде обнаружили объект, напоминающий корабль пришельцев

Российский уфолог обнаружил в Антарктиде гигантский неопознанный летающий объект.

Специалист из Нижнего Тагила подчеркнул, что в снегах в течение многих лет была спрятана конструкция размером с 12-этажный дом. Уточняется, что уфологу удалось найти корабль НЛО при помощи Google Earth. Эксперт советует как можно скорее проверить данное место и уже предоставил координаты, передает портал " Актуальные новости ".

В настоящий момент не установлено, действительно ли в Антарктиде находится настоящий космический корабль инопланетян, или это всего лишь обман зрения.