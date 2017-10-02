Уфологи заявили об обнаружении в небе над США прозрачного инопланетного корабля

В интернете появилось снятое в Соединенных Штатах видео, на котором предположительно запечатлен неопознанный летающий объект. Уфологи уверяют, что это гигантский прозрачный корабль инопланетян, посетивших Землю.

Пользователи YouTube, прокомментировавшие данный ролик, разделились на 2 лагеря. Одни согласились с точкой зрения охотников на НЛО, другие выразили сомнение в том, что в небе над США действительно был снят корабль пришельцев.

Ранее «Аргументы недели» писали о заявлении уфологов, которые утверждают, что им удалось запечатлеть большое количество НЛО в Мексике. Согласно версии исследователей-энтузиастов, инопланетяне решили посетить эту страну, так как заинтересовались происходящими на ее территории природными катаклизмами.