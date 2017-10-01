Над Мексикой зафиксировали поразительное количество НЛО

Ученые зафиксировали над территорией Мексики нечто поразительное и таинственное.

Уфологи убеждены, что на днях им удалось рассмотреть в небе огромное количество неопознанных летающих объектов. Как сообщает издание Sunday News, пришельцы могли прибыть на Землю из-за недавних катаклизмов, обрушившихся на Мексику – вероятно, природные явления заинтересовали представителей внеземных цивилизаций.

Уточняется, что специалисты сообщили о том, что видели НЛО разнообразных форм и размеров. В настоящий момент не установлено, что именно удалось разглядеть над страной уфологам.