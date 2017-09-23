"Кассини" сфотографировал таинственный объект в кольцах Сатурна и разбился

Непосредственно перед крушением, спутник “Кассини” заснял в кольцах Сатурна таинственный объект. Заметить его удалось энтузиастам на кадрах, обнародованных специалистами американского агентства NASA.

На них оказалась часть колец планеты, а также еще один космический объект, пишут СМИ.

Предварительн, речь идет об одной из лун Сатурна, которая получила имя "Пегги". Она еще не сформирована, однако о существовании этой луны еще в 2014 году сообщили исследователи космоса из Великобритании. Луны Сатурна также называют "пастухами". По состоянию на 2010 год было найдено не менее 60 спутников гигантской планеты, но в их числе не было "Пегги".

Данный объект пока назван "космическим мусором".

Зонд "Кассини" запустили в 1997 году, это наиболее дорогой проект агентства США по изучению космоса.