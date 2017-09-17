Затерянная Атлантида найдена радиолюбителем

Уральский радиолюбитель Валентин Дегтерев, опираясь на описания древнегреческого философа Платона, обнаружил затерянную Атлантиду.

Это открытие удалось сделать благодаря снимкам со спутника. Дегтерев убежден, что таинственный древний остров расположен на западе от Геркулесовых столбов напротив Атласских гор, передает URA.RU.

Радиолюбитель убежден, что Платон "не обманул" своих читателей. Он также добавил, что Атлантида занимает под водой площадь не менее сорока километров. Ряд скептиков, однако, полагает, что сенсационная находка Дегтерева – это всего лишь портовый город.