В жерле древнего вулкана в Перу нашли таинственную лестницу

В Перу команда археологов под руководством профессора Роберта Бенфера из Университета Миссури (США) обнаружила внутри вулкана сломанную лестницу, ровный гипсовый пол и остатки древнего очага со следами древесного угля.

Огненная гора Эль-Вулкано, расположенная в долине Непенья, - это не естественное образование, а искусственное сооружение, утверждают специалисты.

Исследователи уверены, что древние перуанцы использовали жерло вулкана для получения максимально возможной в то время температуры горения. По словам специалистов, он был построен еще во времена начала неолита. В последний раз огонь в очаге разжигали приблизительно между 1492 и 1602 годами.

Неподалеку от Эль-Вулкано находится еще несколько древних объектов, которые вместе с этой пирамидой могли входить в единый комплекс. Они были возведены в период между 900 и 200 годами до н.э.

Ранее археологи обнаружили при раскопках в Перу скелет странного существа. Мумию в сидящей позе нашли в пустыне Наска. Некоторые специалисты считают ее останками древнего инопланетянина.