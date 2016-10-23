Таинственное гигантское сооружение нашли на Луне

Специалисты сделали шокирующее заявление - на Северном полюсе Луны было обнаружено таинственное гигантское сооружение.

Объект, по мнению экспертов, не был создан природой, но точное его происхождение не установлено. Знаменитый уфолог Скотт Уоринг отметил, что находка похожа на большую башню круглой формы, а сверху на ней находится плоское перекрытие, которое отбрасывает тени на близлежащие горы при различном освещении.

Ученый полагает, что данное сооружение может говорить о том, что на Луне побывали существа, которые самостоятельно возвели необычное здание.