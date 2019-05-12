Как гражданские лётчики из-за автопилота стали водителями самолётов

После того, как инженерами была разработана система автопилотирования самолетами, большинство лётчиков стали активно её использовать. Пилотов убедили, что автоматизированная система является намного безопасней ручного управления самолетом. Достаточно включить несколько кнопок, настроить систему и можно лететь не напрягаясь.



Однако после нескольких авиакатастроф в России и в мире стало понятно, что автоматическая система может давать сбои. Ярким примером тому - авиакатастрофа в Шереметьево. Лётчики положились на автопилот, а он, как назло, дал сбои. Допустив ошибки при посадке, произошло так называемое «козление». Самолет несколько раз подпрыгнул на ВПП и получил повреждение, ставшее причиной пожара.



Уже несколько лет по всему миру для лётчиков проводятся занятия по улучшению навыков ручного пилотирования. Пилот должен уметь оперативно переходить с автоматического способа управления самолетом на ручной вариант.



В отчетах МАК относительно авиакатастроф в Казани и Перми сообщается, что лётчики не имели необходимого навыка управления самолетом в ручном режиме, что привело к трагедии. Об этом же в своей авторской аналитической программе на "Эхо Москвы" говорит журналист Юлия Латынина. По её словам, уровень подготовки пилотов "Аэрофлота" из-за экономии достиг того, что они просто боятся отключать автопилот. Нештатная ситуация вызвала у них панику, в то время как если посадить в кабину простого человека с железными нервами, он бы с таким же успехом при поддержке диспетчеров мог бы посадить самолёт. Выходит, что романтичная профессия пилота превратилась банально в водителя самолёта с высокой зарплатой в 500 тыс. рублей.



Чтобы изменить эту ситуацию, необходимо заставить авиакомпании проводить переподготовку лётчиков для развития навыка ручного управления самолетами. А мы им ещё хлопаем после посадки...



