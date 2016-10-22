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В Китае изобретают сверхбыстрый поезд

22 октября 2016, 16:58 [ «АН-онлайн» ]

В Китае изобретают сверхбыстрый поезд
globallookpress.com

Вагоностроительная корпорация Китая - China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) – начала разработку сверхбыстрого поезда на магнитной подушке (маглев). Новинка будет разгоняться до 600 км/ч.

Китайское агентство "Синьхуа" сообщает, что этот поезд будет самым быстрым в мире.

Пока в Китае планируют выйти на производство поездов на магнитной подушке, которые будут ездить со скоростью до 200 км/ч, передает "Росбалт". В разработках китайцы используют все отечественные технологии и стандарты для скоростных и высокоскоростных поездов. Сроки завершения проекта Китай, который строит пятилетние планы (как в СССР), не называет, но есть сведения, что уже начата разработка высокоскоростных поездов, которые способны достигать скорости 400 км/ч. Эти поезда планируется строить как под узкую китайскую, так и под широкую российскую колеи.

А в 13-ю пятилетку (2016-2020) Китай создаст не только сверхбыстрые поезда, но и такие колесные пары, которые можно будет подогнать под любой мировой стандарт. 

 

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