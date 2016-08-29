Космический поезд будет доставлять пассажиров до Марса за 37 часов

Некоммерческая организация Imaginactive разработала концепт необычного вида транспорта, который, возможно, в будущем позволит с высокой скоростью перемещаться по просторам Солнечной системы.

Сегодня полёт космического корабля к Луне занимает несколько суток, а чтобы достичь Марса потребуется как минимум полгода.

"Солнечный экспресс" будет состоять из шести отделений, длина каждого - 50 метров. В одних вагонах планируют разместить людей, а в других груз. Концепция также предполагает, что поезд будет вращаться вдоль своей оси, чтобы создать внутри отсеков искусственную силу тяжести. Это позволит людям ходить по жилым помещениям и легче переносить полёт.

На первом этапе полёта космическому поезду помогут разогнаться ракетные двигатели. Аппарат будет совершать гравитационные манёвры вокруг планет, благодаря чему, чтобы увеличить скорость, топлива не потребуется. Для того, чтобы попасть на стремительно летящий поезд, будут использоваться небольшие корабли, выравнивающие скорость с поездом.

Пока разработчики размышляют над тем, как техника будет осуществлять торможение и ускорение, и где взять такое количество энергии.

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