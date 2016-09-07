Украина хочет запретить эксплуатацию в России самолетов марки «Ан». Об этом заявил президент госпредприятия "Антонов" Александр Коцюба. Россия хочет отказаться от украинского сервиса, что не нравится Киеву.



Ранее в СМИ появились сообщения, что техническим сопровождением транспортного самолета Ан-124 "Руслан" может заняться Авиационный концерн Ильюшина (ОАО "Ил").

Коцюба сообщил журналистам украинских СМИ, что КБ «Антонов» как разработчик самолетов может наложить запрет на их эксплуатацию, если Россия попытается «уйти от их сервиса». При этом Коцюба заметил, что его предприятие полностью выполняет свои функции по обслуживанию самолетов.

Наиболее известные разработки "Антонова": Ан-2 ("кукурузник"), пассажирский лайнер Ан-24, грузовой самолёт Ан-124 ("Руслан") и самый большой самолёт в мире Ан-225 ("Мрия").