Зачем иностранцы едут в Россию

Стало известно, что за прошедший год значительно возросло число иностранных граждан, посетивших Россию. Оказывается, что за 2018 год на миграционный учёт встало 17 764 489 человек, что на 2 054 262 человека больше, чем в 2017 году.

По большей части люди из-за границы едут в Россию на заработки. В 2018 году в стране появилось более 5 миллионов иностранных работников, сообщает RT. Следующим по популярности поводом является туризм. Осмотреть российские красоты в ушедшем году решили более 3 миллионов иностранцев. Третье место занимают частные цели, под этим предлогом в России оказалось более 2,5 миллионов заграничных жителей. В список также попали такие причины как «иное» (почти 1 миллион человек) и «учёба» (около 500 тысяч человек).