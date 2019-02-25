Президент поручил упростить получение российских виз для туристов

Владимир Путин возложил на Ростуризм, МИД, МВД и ФСБ задание: до конца марта ведомства должны подготовить предложения о том, как можно упростить процесс оформления российских виз для туристов.

«МИДу России подготовить совместно с МВД России, ФСБ России и Ростуризмом и представить предложения об упрощении порядка оформления виз (в том числе путем расширения практики оформления электронных виз) иностранным гражданам, въезжающим в Российскую Федерацию в туристических целях. Срок – 31 марта 2019 года», - заявил российский президент.

Ответственными за выполнение президентского поручения стали главы вышеперечисленных ведомств: Зарина Догузова, Сергей Лавров, Владимир Колокольцев и Александр Бортников, сообщает РИА Новости.