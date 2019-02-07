Эксперты назвали самые опасные для российских туристов страны

Эксперты назвали пятерку стран, наиболее опасных для российских туристов. Именно здесь россияне чаще всего рискуют погибнуть, оказаться ограбленными или подхватить опасное заболевание.

Первое место – Бразилия: трущобы (фавелы, по-местному), бездомные, наркоманы и необузданная уличная преступность, из-за которой риск для жизни и здоровья особенно высок.

Второе место – Турция: только за прошлый год на турецких курортах погибло 19 россиян. Кроме того, в отелях этой страны часто случаются кражи.

Третье место – Индия: массовые политические демонстрации, резкое снижение качества воздуха, частые инфекционные заболевания. Все еще хотите туда?

Четвертое место – Индонезия: землетрясения, торнадо, наводнения, лихорадка денге. Экстремальный отдых можно себе устроить и с меньшим риском для жизни.

Пятое место – Франция: массовые беспорядки, вызванные многотысячными протестными акциями то «желтых жилетов», то «красных ручек», то еще каких-нибудь протестантов. Подождем, пока успокоятся.

Рейтинг составлен на основании данных МИД РФ, статистики Российского союза туриндустрии и отзывов самих путешественников, сообщает Lenta.ru.