Власти Японии ввели налог на выезд из страны для туристов. Начиная с сегодняшнего дня, каждому туристу, покидающему страну самолетом или морем, придется заплатить 1000 йен (10 долларов).

До 2020 года Япония рассчитывает принять у себя около 40 миллионов туриста. Японские власти решили, что такой туристический поток может принести неплохой доход государству. При этом визы на въезд в страну Восходящего Солнца пока что остаются бесплатными.

Не придется платить налог лишь экипажам судов и самолетов, детям до двух лет, депортируемым лицам, транзитным пассажирам. Дипломатов и пассажиров правительственных спецрейсов, а также пассажиров судов и самолетов, совершивших вынужденный заход либо вынужденную посадку в японских морских и воздушных портах, это также не касается. Туристам, купившим билеты в Японию ранее сегодняшней даты, тоже не придется платить этот налог, сообщает РИА Новости.