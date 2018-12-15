В Индии решили увеличить плату за вход в Тадж-Махал

Власти Индии намерены предпринять попытку снизить поток посетителей Тадж-Махала, существенно повысив плату за входной билет для граждан страны. Для иностранных туристов цена билета возрастет незначительно.

Большинство посетителей этой достопримечательности составляют жители Индии. Ранее поток посетителей Тадж-Махала составлял до 70 тысяч туристов ежедневно, пока решением властей не было установлено ограничение в 40 тысяч посетителей в день.

Теперь решено поднять стоимость входного билета с 50 до 250 рупий для граждан Индии и с 13 до 15 фунтов стерлингов для иностранных посетителей. Для сравнения, средняя зарплата за день в Индии составляет около 270 рупий.

«По нашим подсчетам, эта мера позволит сократить число посетителей мавзолея как минимум на 15-20%. Полученный доход будет направлен на сохранение Тадж-Махала», приводит заявление индийской Археологической службы РИА Новости.