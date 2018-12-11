За год в Крыму отдохнуло более миллиона украинцев

В ходе очередного заседания Совета министров Республики Крым министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко подвел итоги уходящего года. В 2018 году в Крыму отдохнули свыше 6.6 млн человек.

Эта цифра на 28% выше уровня аналогичного периода прошлого года, отметил Волченко. В рейтинге популярности россиян на праздники Крым вошел в тройку лидеров, обогнав Сочи, сказал он.

По данным министерства, на отдых в Крым приехали более миллиона граждан Украины. По данным на 7 декабря, по Крымскому мосту в Крым прибыли около 1.63 миллиона автотранспортных средств.