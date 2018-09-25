Российские туристы застряли в Тунисе

Сотни россиян не могут покинуть Тунис из-за наводнения, вызванного сильными ливнями. Главный аэропорт провинции Энфида-Хаммамет находится на ремонте из-за стихии, ожидается, что он возобновит работу 27 сентября.

Рейсы с туристами отправляются из Монастира, однако самолеты вылетают с задержками.

Настолько затяжных ливней здесь не видели уже на протяжении последних двух десятков лет. Улицы городов скрылись под двухметровым слоем грязи, туристы оказались пленниками отелей, поскольку выйти из них не представляется возможным. Известно о 6 погибших, но это пока предварительные данные. Россияне не пострадали.