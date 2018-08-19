Эксперты назвали пять самых необычных услуг в отелях
19 августа 2018, 15:19 [ «Аргументы Недели» ]
Некоторые отели мира стали все чаще предлагать своим клиентам необычные услуги. В Сети опубликованы пять самых оригинальных из них. Например, в тайской гостинице предлагают положить коврик на слона и так заниматься йогой.
В берлинском отеле можно не только попеть от всей души в душе, но и записать свой трек в одной из 2 студий звукозаписи.
Любители кино имеют возможность заняться просмотром фильмов на крыше отеля с видом на Атлантический океан в американском Нью-Джерси, сообщает издание PeterGreenberg.com.
В Омане постояльцы могут своеобразно заселиться в гостиницу, а именно прилетать в отель на параплане вместе с гидом.
Гавайский отель предлагает опцию для фанатов тенниса: на кортах установлены камеры, которые записывают и анализируют игру в реальном времени.
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