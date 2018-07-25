Известны самые доступные направления для перелётов по России

Онлайн-сервис для организации путешествий составил рейтинг самых дешёвых и дорогих направлений на территории РФ.

Самые доступные по финансам билеты обнаружены на направлении Чита – Улан-Удэ, передаёт РИА Новости. Средняя стоимость полёта между этими городами в одну сторону составила около 2000 рублей. Второе место – направление Казань – Нижний Новгород. Средняя стоимость, как подсчитали эксперты, будет в районе 2385 рублей. Третье место в рейтинге является маршрут Краснодар – Махачкала. Билет в одну сторону составит 2480 рублей.

Самыми дорогими маршрутами оказались Новосибирск – Магадан, Санкт-Петербург – Якутск и Москва – Магадан. Средняя стоимость чека будет свыше 15000 рублей.