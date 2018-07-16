Booking.com перестал работать в Крыму
16 июля 2018, 16:03 [ «Аргументы Недели» ]
Система интернет-бронирования Booking.com присоединилась к санкциям против Крыма. Теперь возможность для туристов резервировать проживание в отелях, хостелах и апартаментах этого российского региона исключена.
Владельцы отелей Крыма уже обратились к Booking.com за разъяснениями, и там ответили, что сервис обязан соблюдать торговые санкции Евросоюза в отношении Крыма из-за того, что базируется в Нидерландах, сообщает "Взгляд".
Сервисом можно пользоваться по-прежнему, если отметить пункт «Я путешествую по работе», опция ограничена только для туристов.
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