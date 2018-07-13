Российские туристы смогут жить на Ямайке без виз в три раза дольше
13 июля 2018, 16:51 [ «Аргументы Недели» ]
Срок безвизового пребывания российских туристов на Ямайке планируют увеличить в три раза. После подписания соответствующего документа находиться в этой стране без оформления визы можно будет до 90 дней.
Проект соответствующего соглашения с Ямайкой, согласно которому граждане РФ смогут находиться на территории Ямайки, а граждане Ямайки – на территории РФ без виз сроком на 90 дней в течение одного года, опубликован на портале правовой информации.
Документ согласован с ямайской стороной и одобрен кабинетом министров российского правительства. Уточняется также, что это соглашение распространяется на туризм, культурный обмен и образовательные цели.
Соглашение будет подписано по достижении окончательной договоренности. В настоящее время российские туристы могут находиться на территории Ямайки без визы до 30 дней, сообщает РИА Новости.
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