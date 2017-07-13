В Санкт-Петербурге открыли горячую линию для туристов

В Санкт-Петербурге запущена горячая линия для туристов. Услуга предназначена для помощи туристам, которые хотят получить актуальную информацию о режиме работы исторических объектов северной столицы.

Горячая линия для туристов в Санкт-Петербурге работает с 9.00 до 21.00 ежедневно и без выходных, сообщает портал «Фонтанка.ру»

Новый сервис даст туристу нужную информацию о времени работы достопримечательностей в Санкт-Петербурге, схемах проезда и расписание транспорта северной столицы.

По горячей линии можно узнать о самых популярных городских маршрутах и получить консультацию по всем спортивным мероприятиям, которые проводятся в городе, и даже оставить свой отзыв о них.

Поддержка туристов ведется на русском и английском языках по телефонам:

8 800 234 12 58

8 (812) 456 03 03