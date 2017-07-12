Лето-2017: эксперты составили рейтинг самых бюджетных курортов России

Пока центр России заливают дожди, а купальный сезон в середине лета до сих пор не открыт, отдыхающие ринулись на юг нашей страны, где стоит неимоверная жара. В Сочи и Крыму в дневные часы воздух накаляется чуть ли не под 40 градусов.

Аналитическое агентство ТурСтат на основе онлайн-бронирования составило рейтинг самых бюджетных мест России, где можно отдохнуть этим летом без особого ущерба для семейного бюджета. В топ-10 вошли сразу несколько городов на Черном и Азовском морях в Краснодарском крае и Крыму.

Рейтинг возглавил город Туапсе (Краснодарский край), на втором месте - столица Дагестана - Махачкала, замыкает тройку «бюджетников» крымский Судак. Далее в списке располагаются Ейск (Краснодарский край) и Ессентуки (Ставропольский край). Замыкают десятку дешевых мест отдыха Саки, Евпатория, Феодосия (Крым), Тамань и Новороссийск (Краснодарский край).

Цена за проживание в двухместном номере на недорогих курортах варьируется этим летом в среднем от 1,5 до 2 тысяч рублей в сутки. В основном туристы покупают двухнедельные туры.



