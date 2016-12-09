Российские туристы - третьи в мире по посещению Антальи

С января по ноябрь 2016 года турецкий курорт Анталью посетило 469 тысяч путешественников из России. РФ вошла в тройку стран-лидеров по посещению знаменитого турецкого курорта, сообщают российские туроператоры.

Несмотря на почетное третье место в рейтинге, российским туристам есть к чему стремиться: 469 тысяч – это на 83% ниже, чем в минувшем году, когда не действовал запрет на поездки в Турцию.

Ассоциация российских туроператоров сообщает, что в общем турецком турпотоке наша страна занимает 7,72%.

А лидерство по поездкам в Анталью держат путешественники из Германии - 31,88% от общего турпотока. Немецких туристов в Анталье за 11 месяцев побывало около двух миллионов.