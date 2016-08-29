Открытие "Новой Голландии" собрало километровую очередь
29 августа 2016, 16:58 [«АН-онлайн», М. Долбиш ]
В Петербурге после трехлетней реорганизации прошло открытие пространства "Новая Голландия". В минувшие выходные остров начал работу в регулярном режиме.
Одним из первых "Новую Голландию" осмотрел губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, положительно оценивший проведенную на территории работу. Главе города показали детскую площадку, выполненную в виде фрегата "Петр и Павел", воссозданном в полную величину.
Желающих посетить остров оказалось очень много. Перед самым открытием, которое состоялось в полдень 27 августа, собралась очередь в более чем километр по набережной Адмиралтейского канала, которая на время открытия стала пешеходной. Позднее очередь стала меньше, но людям все равно приходилось ждать по 15-20 минут, чтобы попасть на заветное торжественное открытие.
Для посетителей острова в минувшие выходные была предложена развлекательная программа. В субботу, 27 августа, на сцене "Новой Голландии" прошел концерт симфонического оркестра, исполняющего песни группы "Кино", к концу которого над островом прогремел фейерверк. На следующий день там выступила петербургская группа "СБПЧ" вместе с детским оркестром "Дружба". Концерт был приурочен к открытию детской площадки на острове.
продолжение материала и фото на портале "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.РУ" 29.08.16