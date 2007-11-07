Воры в законе: короли криминального мира

Воры в законе – одна из самых закрытых и загадочных глав в современной российской истории. «Родившись» вместе с советской властью, они благополучно пережили войны, «чистки», бескомпромиссную борьбу с криминалом… и, наконец, саму советскую власть. Ушли в небытие «герои» криминальных войн 90-х годов, власть и крупный бизнес разделили влияние над самыми прибыльными сферами экономики, а воры в законе сохранили за собой не только «корону», но и финансовое могущество. Сегодня их защищают те же адвокаты, услугами которых пользуются миллиардеры из списка «Форбс», их имена все чаще появляются рядом со словом «власть».

Я б в «законники» пошел, пусть меня научат…



ПО ИНФОРМАЦИИ МВД, в наши дни статусом «вора в законе» обладают 184 человека. По неофициальной информации, их число в несколько раз выше. Некоторые эксперты называют число в полторы тысячи человек. Но правда находится где-то посередине. Реально несколько сотен человек только называют себя ворами в законе, но не обладают этим статусом. Для кого-то это возможность потешить нездоровые амбиции, для кого-то возможность урвать кусок от тех денежных потоков, которые традиционно контролируют воры. Правда, такое самозванство может закончиться очень плохо. Даже за «незаслуженную» воровскую татуировку ее обладателя могут «опустить» или убить на зоне. Да и на воле участь таких самопровозглашенных «воров» практически предрешена.

Впрочем, воровской мир подвержен тем же изменениям, что и светское общество и государ­ство. Еще в середине 80-х криминальный мир начал «коммерциализироваться». В результате «воровскую корону» стало возможным купить за деньги. И если раньше, для того чтобы достигнуть положения вора в законе, нужно было пройти многолетнюю тюремную и лагерную школу, получить неформальный авторитет в уголовном мире, то теперь практически любой желающий может за день­ги стать вором в законе. Это стало особенно популярно у выходцев из кавказских республик. Директора рынков, заведующие магазинами, торговцы охотно покупали воровскую корону для себя и своих детей. Так в воровской обиход вошли понятия «лаврушники» и «апельсины». Этими словами называли новоявленных воров в законе, чаше всего выходцев из Грузии. Многие из них даже не имели судимостей, никогда не сидели и были обязаны своим статусом исключительно день­гам.

Срастание криминальных понятий, денег и власти начало происходить в Советском Союзе еще задолго до его распада. И во многом предопределило те процессы, которые пожинает Россия сегодня. Так, в 1979 г. во время воровской сходки в Кисловодске был оформлен «союз» между ворами в законе и «цеховиками» (подпольными предпринимателями), которые обязались выплачивать для преступного сообщества десять процентов от своих доходов. В 1982 г. в Тбилиси состоялась еще одна очень важная сходка, на которую воры в законе собрались, чтобы обсудить, будут ли они внедряться во власть. В то время для этого уже сущест­вовали определенные предпосылки. Коррупция охватывала государственные органы все более и более.

Спустя четыре года этот вопрос был поднят снова. Против выступил один из самых уважаемых воров в законе – Вася Бриллиант. Он отстаивал положение воровского закона, согласно которому никакого сотрудничества с властями быть не должно. Против позиции Бриллианта выступили грузинские воры. Но определенного решения по этому вопросу не было принято. Вскоре один из известнейших воров в законе грузинской национальности Джаба Иоселиани стал одним из ближайших помощников будущего президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе, а впоследствии этот вор в законе стал и министром обороны независимой Грузии. Воры в законе стали настолько популярны в Грузии, что во время одного из опросов школьников 25 процентов из них указали, что хотели бы тоже стать ворами в законе.



Красные Робин Гуды



ВПРОЧЕМ, история знает и другие примеры того, как криминальные короли становились вполне легальными лидерами и представителями власти. Первым «благородным бандитом», своего рода «отцом» воров в законе, принято считать Мишку Япончика. Тот, легендарный Япончик, был ни много ни мало героем Гражданской войны и советским полководцем. Он отправился на каторгу в 1908 г. по политической статье и освободился только в 1917-м по амнистии Керенского. Бывший идейный анархист вернулся в Одессу «воровским Иваном». Таких позже и стали называть «законниками».

Новая власть сулила Япончику небывалые возможности в части «перераспределения» материальных благ и реализации своих амбиций. Вдохновленный этими перспективами и имея почти десятилетний опыт каторги, Япончик создал «воровской» стрелковый полк. В нем служили каторжники и головорезы. Он успел повоевать за советскую власть в дивизии Якира.

Но Гражданская война закончилась. И такие герои, как Япончик, у которых был свой закон, весьма отличавшийся от официального, были больше не нужны. Поэтому бывший красный командир Моисей Винницкий (таково было настоящее имя Мишки Япончика) был расстрелян по приказу советской власти. Возможно, такой бесславный конец «короля Одессы» и стал тем самым уроком, после которого урки зареклись якшаться с советской властью.

Как бы то ни было, смерть Япончика стала тем «плохим семенем», из которого выросли воры в законе. Они не признавали официальной власти, и превыше всего для них стоял свой, так называемый воровской, закон.

Впрочем, есть и другие версии происхождения воров в законе. По одной из таких версий, касту воров в законе создали беспризорники, взятые на воспитание старыми ворами. Вторая версия связывает возникновение воров в законе с разницей в наказаниях между воровскими и политическими статьями Уголовного кодекса.

Имеется в виду знаменитая «расстрельная статья», сформулированная Лениным в 1921 г. и впоследствии превратившаяся в знаменитую 59-ю. Главными врагами большевиков были не уголовники, а политические противники. С врагами системы советская власть расправлялась самыми радикальными методами: для политических преступников была единственная статья – расстрел. Уголовники же получали свой срок и выходили на свободу.

Сама того не желая, советская власть дала уркам урок, который они очень хорошо усвоили: не замахивайся на систему – и она тебя не тронет. Этот принцип был со временем развит и возведен ворами в высший закон. Из него позже возникли все известные воровские принципы, согласно которым воры в законе не должны были ни в каком виде сотрудничать с властью, служить в армии, состоять в партиях, брать в руки оружие… Впрочем, криминальный мир всегда отличался известной гибкостью мышления, а потому все эти принципы были хороши только до тех пор, пока были удобны и комфортны. Когда они мешали ворам в осуществлении своих целей – о них забывали.

Новый воровской порядок

ПО ДАННЫМ МВД, сегодня на территории России действует около 480 преступных группировок. Речь идет о хорошо организованных и многочисленных преступных сообществах. На их фоне «новейшие» криминальные авторитеты склонны утверждать, что воры в законе утратили свое могущество и влияние в криминальном мире. Но это утверждение, по меньшей мере, имеет весьма поверхностный характер. Российские тюрьмы и зоны – это кузница кадров преступного мира и огромный котел, через который проходят сотни тысяч людей. Они до сих пор находятся под неформальной властью воров в законе. Здесь они имеют исключительную власть и влияние, могут вербовать новых подопечных и плести паутину связей, которая охватывает огромные пространст­ва и все слои общества. Похороны воров в законе – луч­шая иллюст­рация того, насколько глубоко и широко раскинуты их сети. На каждую такую тризну собираются актеры, журналисты, банкиры, политики, приезжают многочисленные делегации из Европы, США, Израиля…

Могила Отари Квантришвили на Ваганьков­ском кладбище Москвы поражает своим великолепием и размерами. Там никогда не вянут живые цветы.

В Соликамске, где в легендарной тюрьме «Белый Лебедь» умер уже упоминавшийся вор Вася Бриллиант, на местном кладбище ему воздвигнут настоящий мемориал.

Неизменными остаются те сферы влияния, которые традиционно контролировали воры в законе и которые питают криминальное сообщество: игорный бизнес, проституция, наркотики, автосервис, гостиничный и ресторанный бизнес.

Воры в законе по-прежнему являются хранителями и распорядителями так называемых воровских общаков. Их доходная часть формируется из части криминальных доходов организованных преступных группировок, отдельных преступников (сбытчиков наркотиков, барыг, карманных воров, мошенников и т.п.). Туда поступают так называемые криминальные «налоги», выплачиваемые коммерческими структурами за обеспечение «крыши»; разовые выплаты части теневых доходов предпринимателями, не обеспеченными «криминальной крышей»; доходы от собственной предпринимательской деятельности. Здесь же – вознаграждения за оказание содействия различным категориям дельцов теневой экономики в отмывании «грязных денег» и др.

И сегодня бюджеты таких воровских «банков» могут конкурировать не только с активами настоящих банков, но и реально являться таковыми. Некоторые из известных воров в законе сегодня вполне официально входят в советы директоров крупных финансовых корпораций и занимают кресла руководителей городов и регионов. Является ли такая метаморфоза свидетельством их «исправления»? Или, наоборот, свидетельством того, что власть и общество потерпели сокрушительное поражение перед системой, основанной на неформальном авторитете, беспрекословном соблюдении неписаных законов и жестком карательном кодексе?

Кстати

ВОРЫ в законе по-преж­нему играют непосредст­венную роль в формировании кадрового состава преступных сообществ. Так, дальневосточный вор в законе Джем (настоящее имя Евгений Васин), в очередной раз освободившись из колонии, создал на воле «воспитательные» лагеря для беспризорников и «трудных» подростков.



Разлад в воровском семействе

СОВРЕМЕННЫЕ воры в законе практически не придерживаются старых воровских правил: не иметь семью, не иметь собст­венного жилья, не иметь богатства и предметов роскоши. Эти правила нарушаются практически повсеместно. От старых воровских законов, если по­смотреть внимательно, вообще мало что осталось.

Согласно им, вор в законе не имеет права работать, свое проживание должен обеспечивать только за счет преступной деятельности; вор должен оказывать всемерную поддерж­ку другим ворам; он не должен быть болтливым, т.е. сообщать информацию сообщникам относительно каких-либо дел можно только в очень конфиденциальной обстановке; вор должен участвовать в сходках для разрешения конфликтов между ворами и в случае установления его вины беспрекословно принимать наказание, определенное сходкой. Также вор обязан хорошо знать криминальную субкультуру (феню, жесты, наколки); не играть в карты, если нет денег; покровительствовать молодым преступникам; исполнять все обязательст­ва, взятые перед другими ворами, и т.д.

Непременным условием для получения высокого статуса вора в законе всегда было наличие неоднократных судимостей, богатый подтвержденный опыт лагерной жизни. Теперь воры в законе и кандидаты на это место в криминальной иерархии сами стараются не совершать криминальных деяний и тщательно маскируют криминальный образ жизни. Основная функция современных воров в законе – это решение организационных вопросов, раздел сфер влияния, курирование деятельности преступных группировок. Такое положение вещей сделало возможным даже сотрудничество с органами правопорядка, если это выгодно преступному сообществу.

Периодически между ворами старой и новой формации возникают довольно серьезные разногласия, нередко заканчивающиеся трагически. Воры, прекрасно понимая, что теряют влияние, а вместе с ним и огромные доходы, пытаются воздействовать на новую генерацию преступников. Так, известный профессиональный преступник из «новых» Витя Калина (Виктор Никифоров), выступивший как сторонник всеобщего братства и примирения воров, был убит 8 февраля 1992 г. выстрелом в затылок. А в 1993 г. в результате непрекращающейся войны один за одним погибли такие известнейшие авторитеты преступного мира, как Глобус, Рэмбо, Сво, Амиран Квантришвили, Федя Бешеный, братья Пипия, Отари Квантришвили…