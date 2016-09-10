Сборная России по хоккею проиграла команде Чехии

Сборная России по хоккею в гостевом товарищеском матче в основное время упустила победу над чехами на предпоследней минуте, а затем не дожала соперников в овертайме и проиграла по буллитам.

Встреча сборных завершилась со счетом 1:2 Б.

Единственную шайбу в ворота чехов забросил Никита Кучеров. В чешской сборной отличились Томаш Плеканец и Алеш Гемски, которые поразили ворота Семена Варламова.

Напомним, что на этой неделе сборные России и Чехии уже проводили контрольную встречу в Санкт-Петербурге, но тогда победу одержала сборная России, - подопечные Олега Знарка закончили встречу с чешскими хоккеистами со счетом 4:3.