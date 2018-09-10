Сборная России по футболу в контрольном матче разгромила Чехию

Сборная России по футболу одержала уверенную победу на национальной командой Чехии в товарищеском матче, который прошел сегодня в Ростове-на-Дону. Встреча завершилась со счетом 5 – 1.

В составе российской сборной дубль оформил Алексей Ионов (на 8-й и на 30-й минуте). На 24-й минуте отличился Антон Заболотный. На 78-й минуте гол забил Александр Ерохин. Пятый гол в ворота чехов влетел с подачи Дмитрия Полоза на 83-й минуте.

Единственный гол, которым смогла ответить чешская национальная сборная, принадлежит Томашу Соучеку (74-я минута).

В этом матче нападающий Антон Заболотный забил свой дебютный гол в составе сборной России по футболу. Нападающий Алексей Ионов сегодня также дебютировал в качестве автора двух голов в футболке сборной России, сообщает РИА Новости.