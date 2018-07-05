Школьник продает мяч с автографами сборной России, чтобы попасть на финал ЧМ

Московский школьник решил продать очень ценный сувенир – мяч с автографами всех игроков российской сборной по футболу, чтобы на вырученные деньги суметь попасть на финал чемпионата мира.

Владелец ценного трофея Арсений рассказал, что ухитрился заполучить автографы всех футболистов нашей команды после матча открытия чемпионата мира.

«Я попросил у папы взять автографы. Мы ходили, спрашивали. Там стояли охранники, вообще никого не пускали. И вдруг вышел мужчина. Мы попросили его расписаться на мяче, и чтобы сборная тоже расписалась. Через полчаса он принес мяч обратно с подписями. Мы потом поняли, что это главный тренер вратарей сборной России», - рассказал подросток историю трофея, который решил продать.

На вырученные от продажи сувенира деньги Арсений вместе с отцом хотят посетить финальный матч проходящего в России чемпионата мира по футболу, сообщает RT.