Шнуров увековечил Акинфеева в стихах
2 июля 2018, 17:29 [ «Аргументы Недели» ]
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил восьмистишие вратарю российской сборной по футболу Игорю Акинфееву, отличная игра которого позволила нашей команде выйти в 1/4 финала.
«Посмотрел немного строго
И, сомнения развеяв,
Мяч отбил ногою бога
Триумфатор Акинфеев!
Мы не верили, покуда
Не увидели воочи,
Как он нам явил всем чудо!
А теперь – до встречи в Сочи!»
Вратарь российской сборной Игорь Акинфеев был признан лучшим игроком матча Россия – Испания, который закончился выходом нашей команды в четвертьфинала чемпионата мира по футболу. 7 июля российская команда разыграет путевку в полуфинал с командой Хорватии, сообщает РИА Новости.
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