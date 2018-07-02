Шнуров увековечил Акинфеева в стихах

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил восьмистишие вратарю российской сборной по футболу Игорю Акинфееву, отличная игра которого позволила нашей команде выйти в 1/4 финала.

«Посмотрел немного строго

И, сомнения развеяв,

Мяч отбил ногою бога

Триумфатор Акинфеев!

Мы не верили, покуда

Не увидели воочи,

Как он нам явил всем чудо!

А теперь – до встречи в Сочи!»

Вратарь российской сборной Игорь Акинфеев был признан лучшим игроком матча Россия – Испания, который закончился выходом нашей команды в четвертьфинала чемпионата мира по футболу. 7 июля российская команда разыграет путевку в полуфинал с командой Хорватии, сообщает РИА Новости.